Исаков о стычке с Разиным и 1:5 от «Металлурга»: «Мы обыкновенные люди, всякое бывает. Есть правила, fair play. Если их не соблюдать, происходит то, что было»

Затем между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов — за удар клюшкой.
После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову.
— Достаточно яркий матч получился. Понимаю, что нужно сделать, чтобы подготовиться к следующей игре.
— Почему команда вышла на первый период будто сонная?
— Мы задавали этот вопрос команде. Дальше они стали просыпаться.
— Что скажете о концовке матча?
— Есть определенные правила, есть fair play. Если их не соблюдать, то происходит то, что было.
— Была ли плановой замена вратаря?
— Посовещались в перерыве и решили, что нужно встряхнуть команду.
— После прошлой игры вы говорили, что от ребят не хватало огня за воротами. Увидели огонь сегодня?
— Гол Михаила Абрамова как раз пришел оттуда. Опять же, не все получилось.
— Что скажете о потасовке с Разиным?
— Мы обыкновенные люди, всякое бывает, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.