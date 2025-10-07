Тренер «Амура» Гальченюк на вопрос про обмен Кэма Ли после 2:1 с «Нефтехимиком»: «Что вы нас грязью обливаете? Я вас слушать не хочу!»

— Вы из «Тигриных троп»? А что вы там устроили самодеятельность? Что же вы не говорите, что мы были первыми по пропущенным шайбах после казанской игры? Что вы нас грязью обливаете? Я вас слушать не хочу! Следующий [вопрос], — сказал главный тренер «Амура».