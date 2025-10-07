Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.10
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
08.10
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Тренер «Амура» Гальченюк на вопрос про обмен Кэма Ли после 2:1 с «Нефтехимиком»: «Что вы нас грязью обливаете? Я вас слушать не хочу!»

Во вторник хабаровский клуб на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 2:1. После игры главному тренеру «Амура» был задан вопрос блогером, представляющим канал «Тигриные тропы».

— Есть информация про обмен Кэмерона Ли. Можете ли прокомментировать, почему он не попадает в состав? Ждать обмена?

— Вы из «Тигриных троп»? А что вы там устроили самодеятельность? Что же вы не говорите, что мы были первыми по пропущенным шайбах после казанской игры? Что вы нас грязью обливаете? Я вас слушать не хочу! Следующий [вопрос], — сказал главный тренер «Амура».