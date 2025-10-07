Галлан о 0:3: «Спартак» здорово сыграл, был лучше «Шанхая». Мы достойны большего, на поражении не будем концентрироваться"

— «Спартак» действительно очень здорово сыграл и в целом был лучше, чем мы. Чтобы добиваться успеха, нужно играть лучше. Мы недовольны результатом, считаю, что мы достойны большего. Идем дальше, не будем концентрироваться на этом поражении. Игра не была равная, соперник с самого начала пользовался нашими ошибками. Не скажу, что эта игра была равная, «Спартак» был лучше в целом.