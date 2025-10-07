Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.10
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
08.10
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Галлан о 0:3: «Спартак» здорово сыграл, был лучше «Шанхая». Мы достойны большего, на поражении не будем концентрироваться"

Китайский клуб проиграл выездной матч со счетом 0:3.

Источник: Спортс"

— «Спартак» действительно очень здорово сыграл и в целом был лучше, чем мы. Чтобы добиваться успеха, нужно играть лучше. Мы недовольны результатом, считаю, что мы достойны большего. Идем дальше, не будем концентрироваться на этом поражении. Игра не была равная, соперник с самого начала пользовался нашими ошибками. Не скажу, что эта игра была равная, «Спартак» был лучше в целом.

— Что случилось с Рыбаром? И почему на скамейке не было запасного голкипера?

— Патрик приболел, поэтому нам пришлось его менять на Кареева. Третий вратарь был готов к матчу, он был в форме и сидел в раздевалке, пока с Кареевым было все в порядке. Он был готов играть, — сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.