Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Бобровский выиграл 8-й стартовый матч сезона НХЛ. Больше таких побед лишь у Бродера, Флери, Джозефа и Миллера

Это третий показатель в истории лиги. Столько же побед на счету Хенрика Лундквиста, Крэйга Андерсона, Майка Вернона и Жака Планта.

Источник: Sports

9 стартовых матчей сезона выиграл Райан Миллер. Рекордсмены по этому показателю — Мартин Бродер, Марк-Андре Флери и Кертис Джозеф, на счету которых по 10 таких побед.

Сегодня Бобровский отразил 17 из 19 бросков в матче с «Чикаго» (3:2).