Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
1
Все коэффициенты
П1
28.00
X
4.00
П2
1.48
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Гришин об 1:2 с «Амуром»: «Быстрые забитые голы отрицательно действуют на “Нефтехимик” — появилась расхлябанность. У соперника было полное преимущество»

— Очень плохо начали матч. Не люблю быстрые забитые голы, они отрицательно действуют на команду. Появилась расхлябанность. Полное преимущество было у соперника.

Источник: Спортс"

Фортуна видит, кто с каким настроем выходит на лед. Когда нужно было везение, фортуна от нас отвернулась. Очень сложно выиграть матч с одной заброшенной шайбой. Надо забивать три, чтобы выиграть.

— Куда делся кураж, голод до побед, блеск в глазах?

— Когда идут победы, это придает дополнительные силы. Когда идут поражения серийные, то начинаешь опасаться за следующую игру. У хоккеистов нет уверенности в своих силах и себе. Это надо менять, отсюда идут ошибки. Надо быть уверенным в своих действиях, но не самоуверенным, — сказал тренер «Нефтехимика».