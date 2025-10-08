Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Тренер «Амура» Гальченюк о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Хорошая и обоюдоострая игра. Обе команды нуждались в победе, нам повезло больше»

«До этого мы проиграли три матча, было очень много больных ребят в команде. Но терпели, сражались. Сейчас все выздоровели, дали хороший бой “Нефтехимику”. Хорошая и обоюдоострая игра, две команды нуждались в победе, нам повезло больше.

Источник: Спортс"

Где брать силы на четвертом матче выезда? Могу сказать, что это первостепенная задача для нас, чтобы были хорошие кондиции — физические и психологические. Это часть нашей работы, мы все вместе обсуждаем ежедневный план — во сколько раскатка, во сколько тренировка", — сказал Гальченюк.