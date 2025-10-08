Тренер «Амура» Гальченюк о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Хорошая и обоюдоострая игра. Обе команды нуждались в победе, нам повезло больше»

Где брать силы на четвертом матче выезда? Могу сказать, что это первостепенная задача для нас, чтобы были хорошие кондиции — физические и психологические. Это часть нашей работы, мы все вместе обсуждаем ежедневный план — во сколько раскатка, во сколько тренировка", — сказал Гальченюк.