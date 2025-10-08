Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Крикунов об 1:3 с «Ладой»: «Нападение “Сочи” слабо сработало. С одним голом сложно выиграть, тем более в гостях»

"Начали за здравие, забили первыми гол. Казалось бы, вроде игра пошла Но, к сожалению, не смогли удержать счет. Соперник сравнял, использовал большинство. С одним забитым голом сложно выиграть. Надо забивать все-таки побольше.

Источник: Спортс"

"Начали за здравие, забили первыми гол. Казалось бы, вроде игра пошла Но, к сожалению, не смогли удержать счет. Соперник сравнял, использовал большинство. С одним забитым голом сложно выиграть. Надо забивать все-таки побольше. Тем более играли в гостях.

Хорошо у нас сыграл Хомченко, долго держал нас в игре. В третьем периоде мы не сумели ничего сделать, ну и пропустили третий гол в пустые ворота. Нападение, конечно, слабо сработало сегодня.

Соперник привнес новое по сравнению с предыдущими матчами, они играли от обороны практически: 1−4, 1−2−2 и 1−3−1. Мы вроде бы разобрались с этим делом, но не очень хорошо проходили среднюю зону. Теряли много шайбу там и получали в результате контратаки.

Джозефс в команде, но в Сочи. Подробностей по нему пока нет«, — сказал тренер “Сочи”.