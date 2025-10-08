Крикунов об 1:3 с «Ладой»: «Нападение “Сочи” слабо сработало. С одним голом сложно выиграть, тем более в гостях»

"Начали за здравие, забили первыми гол. Казалось бы, вроде игра пошла Но, к сожалению, не смогли удержать счет. Соперник сравнял, использовал большинство. С одним забитым голом сложно выиграть. Надо забивать все-таки побольше. Тем более играли в гостях.
Хорошо у нас сыграл Хомченко, долго держал нас в игре. В третьем периоде мы не сумели ничего сделать, ну и пропустили третий гол в пустые ворота. Нападение, конечно, слабо сработало сегодня.
Соперник привнес новое по сравнению с предыдущими матчами, они играли от обороны практически: 1−4, 1−2−2 и 1−3−1. Мы вроде бы разобрались с этим делом, но не очень хорошо проходили среднюю зону. Теряли много шайбу там и получали в результате контратаки.
Джозефс в команде, но в Сочи. Подробностей по нему пока нет«, — сказал тренер “Сочи”.