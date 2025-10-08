«Флорида» подняла чемпионский баннер в честь 2-й победы в Кубке Стэнли за 2 года перед матчем с «Чикаго». Болельщики на арене скандировали: «Мы хотим третий!»

Перед игрой под своды арены южан был поднят чемпионский баннер в честь второй победы в Кубке Стэнли за два года.
В финальной серии «Флорида» вновь была сильнее «Эдмонтона» (4−2, в 2024-м году — 4−3).
Альтернативный капитан «Пантерс» Аарон Экблад вынес Кубок Стэнли на лед (капитан Александр Барков сейчас травмирован).
Игроки команды выстроились у синей линии и обнялись. Затем баннер был поднят под своды арены.
В завершение церемонии диктор на арене сказал: «Как только Кубок Стэнли покидает лед, начинается новая охота за ним». В ответ толпа скандировала: «Мы хотим третий».
Отметим, что в предшествовавший игре день хоккеисты «Пантерс» получили чемпионские перстни.
Фото: соцсети «Флориды».