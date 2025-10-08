Макдэвид о том, что отказался от повышения зарплаты: «Моя собака не будет голодать, так что все в порядке. Главное — победа, я всегда это проповедовал»

Средняя годовая зарплата канадца останется такой же, как и по действующему контракту, подписанному в 2017 году (12,5 млн долларов, 8 лет).
"Думаю, это уникальная ситуация. Мы не собирались подписывать долгосрочный договор, два года — это вполне разумный срок.
Это дает шанс «Эдмонтону» сохранить окно возможностей открытым. Моя собака не будет голодать при такой зарплате, так что все в порядке.
Главное — победа, я всегда это проповедовал. Думаю, что эта сделка дает обеим сторонам то, чего они хотели", — сказал Макдэвид.