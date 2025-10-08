Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.68
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2

Макдэвид о том, что отказался от повышения зарплаты: «Моя собака не будет голодать, так что все в порядке. Главное — победа, я всегда это проповедовал»

28-летний форвард подписал с «Эдмонтоном» новое соглашение на 2 года с кэпхитом 12,5 миллиона долларов. Оно вступит в силу с сезона-2026/27.

Средняя годовая зарплата канадца останется такой же, как и по действующему контракту, подписанному в 2017 году (12,5 млн долларов, 8 лет).

"Думаю, это уникальная ситуация. Мы не собирались подписывать долгосрочный договор, два года — это вполне разумный срок.

Это дает шанс «Эдмонтону» сохранить окно возможностей открытым. Моя собака не будет голодать при такой зарплате, так что все в порядке.

Главное — победа, я всегда это проповедовал. Думаю, что эта сделка дает обеим сторонам то, чего они хотели", — сказал Макдэвид.