Салливан — главный претендент на приз лучшему тренеру НХЛ по версии сайта лиги. Туриньи из «Юты» — 2-й, Морис — 3-й, Купер — 4-й, Сен-Луи — 5-й

В предсезонном голосовании приняли участие 15 экспертов NHL.com.

Источник: Спортс"

Каждый называл пятерку фаворитов на приз Джека Адамса, вручаемого по итогам регулярного чемпионата. Баллы считались по схеме 5−4−3−2−1.

С точки зрения распределения первых мест явного фаворита не оказалось. Победителем голосования стал новый главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан, набравший 36 баллов (2 первых места).

В топ-5 также вошли Андре Туриньи («Юта», 28 баллов, 2 первых места), Пол Морис («Флорида», 26, 3 первых места), Джон Купер («Тампа», 21, 1 первое место), Мартен Сен-Луи («Монреаль», 20, 1 первое место).

Во вторую пятерку вошли Род Бринд’Амор («Каролина», 14, 1 первое место), Джоэл Кенневилл («Анахайм», 14, 1 первое место), Шелдон Киф («Нью-Джерси», 13, 1 первое место), Рик Токкет («Филадельфия», 9, 1 первое место), Дин Эвасон («Коламбус», 9).

За ними следуют Брюс Кэссиди («Вегас», 7, 1 первое место), Глен Галуцен («Даллас», 7), Райан Хаска («Калгари», 6, 1 первое место), Крэйг Беруби («Торонто», 4), Спенсер Карбери («Вашингтон», 4), Трэвис Грин («Оттава», 3),

По 1 голосу за 5-е место получили Джаред Беднар («Колорадо»), Джефф Блэшилл («Чикаго»), Адам Фут («Ванкувер») и Марко Штурм («Бостон»).

Салливан проиграл 1-й матч во главе «Рейнджерс» — 0:3 дома от бывшего клуба «Питтсбурга». Мьюз — 1-й тренер в истории «Пингвинс», начавший с сухой победы.