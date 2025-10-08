Овечкин о молодых игроках «Вашингтона»: «Когда я приехал сюда мальчишкой, опытные ребята помогали мне. Я сделаю то же самое и покажу, на что способен»

«Помню, когда я был мальчишкой и приехал в “Вашингтон”, там было много опытных ребят, которые мне помогали.
Поэтому я собираюсь сделать то же самое: постараюсь выложиться по полной на льду и за его пределами и показать им, на что я способен.
Прошлый сезон был для нас потрясающим, многие молодые ребята получили опыт игры в плей-офф.
Главное — нам должна сопутствовать удача, если все будут здоровы, то все будет хорошо«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
(Не)последний сезон Овечкина: жизнь после великого рекорда.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше