Овечкин о молодых игроках «Вашингтона»: «Когда я приехал сюда мальчишкой, опытные ребята помогали мне. Я сделаю то же самое и покажу, на что способен»

«Кэпиталс» начнут регулярный чемпионат в ночь с 8 на 9 октября игрой против «Бостона». Для Овечкина это будет 21-й сезон в НХЛ.

Источник: Спортс"

«Помню, когда я был мальчишкой и приехал в “Вашингтон”, там было много опытных ребят, которые мне помогали.

Поэтому я собираюсь сделать то же самое: постараюсь выложиться по полной на льду и за его пределами и показать им, на что я способен.

Прошлый сезон был для нас потрясающим, многие молодые ребята получили опыт игры в плей-офф.

Главное — нам должна сопутствовать удача, если все будут здоровы, то все будет хорошо«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

(Не)последний сезон Овечкина: жизнь после великого рекорда.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше