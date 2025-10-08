Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
09.10
Торонто
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.57
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

Фетисов о сезоне НХЛ: «Все российские игроки на слуху. Овечкин — самый упоминаемый, Капризов подписал самый дорогой контракт, вратари прилично играют. Будет много интересного»

Вчера ночью начался регулярный чемпионат-2025/26.

Источник: Спортс"

"Все российские игроки в НХЛ — на слуху. Капризов подписал самый дорогой контракт, Саша Овечкин — самый упоминаемый игрок. Думаю, много чего еще интересного будет. Вратари наши тоже прилично играют.

С Сашей разговаривали, он сказал, что готов к сезону. Будем болеть за него и за всех наших ребят", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Овечкин о молодых игроках «Вашингтона»: «Когда я приехал сюда мальчишкой, опытные ребята помогали мне. Я сделаю то же самое и покажу, на что способен».