Фетисов о Малкине: «Один из самых выдающихся хоккеистов современности. Три Кубка Стэнли — главное достижение, 20‑й сезон в одном клубе — тоже великолепно»

39-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).

Источник: Спортс"

«Его самое главное достижение — три Кубка Стэнли c “Питтсбургом”, а все остальное — развитие этой истории. Женя Малкин — один из самых выдающихся хоккеистов современности. Здесь ни прибавить, ни убавить.

20‑й сезон в одном клубе — тоже великолепное достижение. «Питтсбург» сделает все необходимое, чтобы увековечить его достижения после того, как он завершит карьеру", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Бирюков о Малкине: «Евгения все ждут в “Металлурге”, надеемся на него. Наверное, рановато еще об этом говорить. Сезон в НХЛ только начинается, есть много но».