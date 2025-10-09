Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли четвертый матч подряд в МХЛ

Эта виктория стала для бобруйского клуба четвертой подряд. После 11 матчей сезона наша команда с 16 очками занимает пятое место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ. 12 октября юные динамовцы вновь встретятся с «АКМ-Юниором», но уже на площадке соперника.