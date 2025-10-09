Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли четвертый матч подряд в МХЛ

Во втором октябрьском поединке на родном льду подопечные Евгения Летова принимали «АКМ-Юниор» из Тулы. Стартовая треть закончилась вничью 1:1, за хозяев отличился Илья Лахнов. В следующей 20-минутке Илья Сансевич вывел бобруйчан вперед, а в начале третьего игрового отрезка Дмитрий Хобян увеличил преимущество. Вскоре туляки отыграли одну шайбу, но «Динамо-Шинник» удержал победный счет. Итог игры — 3:2.
Эта виктория стала для бобруйского клуба четвертой подряд. После 11 матчей сезона наша команда с 16 очками занимает пятое место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ. 12 октября юные динамовцы вновь встретятся с «АКМ-Юниором», но уже на площадке соперника.