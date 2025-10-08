Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
09.10
Торонто
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.62
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
09.10
Вашингтон
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.66
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
09.10
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.76
П2
3.86
Хоккей. НХЛ
09.10
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Генменеджер «Авангарда» о несостоявшемся переходе Хмелевски из «Салавата»: «Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но выводы сделали»

Ранее сообщалось, что омский клуб заплатит «Салавату» около 200 млн рублей за переход форварда. «Авангард» также намекнул на переход хоккеиста в соцсетях, опубликовав фото шмеля с подписью «Бззз».

Источник: Спортс"

23 сентября стало известно, что «Ак Барс» перекрыл предложение омского клуба по сумме. В итоге «Салават Юлаев» обменял форварда в клуб из Казани.

"В Уфе сказали: если ситуация с обменом Хмелевски возникнет, вы будете первым, кому мы позвоним. Они спросили, в силе ли летнее предложение. Мы проконсультировались со своим руководством и сказали, что подтверждаем намерения.

Мы сделали все документы. Уфа сделала документы, мы все подписали. Нам уже выставили счет, потому что надо было в короткие сроки все оплатить. Потом с 11 до 16 часов дня возникла тишина. Единственное — не были подписаны документы со стороны Уфы.

Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но для себя определенные выводы сделали«, — сказал генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Сопин.