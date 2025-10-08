Генменеджер «Авангарда» о несостоявшемся переходе Хмелевски из «Салавата»: «Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но выводы сделали»

23 сентября стало известно, что «Ак Барс» перекрыл предложение омского клуба по сумме. В итоге «Салават Юлаев» обменял форварда в клуб из Казани.
"В Уфе сказали: если ситуация с обменом Хмелевски возникнет, вы будете первым, кому мы позвоним. Они спросили, в силе ли летнее предложение. Мы проконсультировались со своим руководством и сказали, что подтверждаем намерения.
Мы сделали все документы. Уфа сделала документы, мы все подписали. Нам уже выставили счет, потому что надо было в короткие сроки все оплатить. Потом с 11 до 16 часов дня возникла тишина. Единственное — не были подписаны документы со стороны Уфы.
Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но для себя определенные выводы сделали«, — сказал генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Сопин.