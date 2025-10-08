Ричмонд
Баландин о Ларионове: «Ненормально, когда убираешь игрока и ставишь сына на его место. Болельщики это видят. Ему не удается поднять СКА в лидеры»

"Игорю Ларионову не удается сделать так, чтобы была серия побед и команда была в лидерах. Это удивляет. Даже появилась информация о его возможной отставке.

Источник: Спортс"

Когда ты убираешь игрока, а на него место ставишь своего сына, это ненормально. Болельщики, которые понимают в хоккее, тоже это видят. Будем надеяться, что дело до увольнения не дойдет и Ларионов выйдет из такой ситуации.

Также от «Сочи» я ждал большего. Я знаю Крикунова лично, но, видимо, его время уже ушло. 75 лет — энергия и силы уже не те. Но он признанный в хоккее человек и желаю ему здоровья«, — сказал бывший директор “Трактора” Андрей Баландин.

Ларионов о переводе Ларионова-младшего на фланг вместо Короткого: «Они договариваются сами, кто-то посильнее, кто-то послабее на вбрасываниях. Это их территория».