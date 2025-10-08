Баландин о Ларионове: «Ненормально, когда убираешь игрока и ставишь сына на его место. Болельщики это видят. Ему не удается поднять СКА в лидеры»

Также от «Сочи» я ждал большего. Я знаю Крикунова лично, но, видимо, его время уже ушло. 75 лет — энергия и силы уже не те. Но он признанный в хоккее человек и желаю ему здоровья«, — сказал бывший директор “Трактора” Андрей Баландин.