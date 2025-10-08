Глотов о любви к хоккею: «Все идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро или пешком, но у меня всегда были новые коньки&

Мы летом выходили на асфальт, он рисовал буквы «N» и «L», и я отрабатывал упражнения. Для того времени это было очень продвинуто. Родители всегда в меня верили и старались дать все, что могли. Мы не жили богато: ездили на метро или пешком, но у меня всегда были новые коньки. Это дорогого стоит.