Кудашов о 4:1: «Салават» понравился, организованная команда. Не хочу выделять Подъяпольского. У «Динамо» 2 хороших вратаря, Моторыгин вытаскивает команду в определенный момент"

Московский клуб одержал победу в домашнем матче со счетом 4:1.

Источник: Спортс"

— Мне очень понравился «Салават Юлаев». Организованная, агрессивная, быстрая команда. Видны рука тренера и желание игроков. Хорошо, что сегодня выиграли. Они доставили нам очень много проблем. Мы вовремя забили, поэтому игра сложилась в нашу пользу. Спасибо болельщикам, они здорово поддерживали — энергетика передалась игрокам.

— Вы выделили «Салават Юлаев», но можно ли сказать, что это был матч, когда вы меньше всего нервничали за конечный результат? Все предыдущие матчи разница была в одну-две шайбы…

— В первом периоде звенели штанги. Забили бы они, могло бы все пойти иначе. Говорю же, команда очень организованная. Нужно отдать должное и нашим игрокам — они хорошо подготовились. Повторюсь, что накануне мы тренировались хорошо и правильно настроились.

— Сергея Артемьева вернули в ВХЛ. Сегодня снова сыграл Артем Чернов. Вы были чем-то недовольны в действиях Артемьева или так поддерживаете конкуренцию?

— Все должны играть. Мы стараемся, чтобы все были в обойме, Артемьев заболел сейчас. Он должен был приехать, но заболел. Чернов и планировался на этот матч, он проверенный боец.

— Сегодня смогли забить даже в меньшинстве, но при этом не реализовали ни одно численное преимущество. С чем это связываете?

— Да, соперник дал шанс в удалениях, но не дал шанса забить. Гости очень хорошо оборонялись.

— Владислав Подъяпольский вернулся, и после этого три победы. Насколько он важен для команды?

— Я не хочу в этой ситуации говорить что-то, потому что, если выделю Подъяпольского, скажут, что недооцениваем Моторыгина. Если мы вспомним хронологию по годам, то Моторыгин всегда в определенный момент вытаскивает команду. Он в плей-офф выступал в начале, этот сезон начал тоже он. У нас два хороших вратаря. Когда играет вратарь, неважно кто, важно, как он играет, — сказал главный тренер «Динамо».