Кудашов о 4:1: «Салават» понравился, организованная команда. Не хочу выделять Подъяпольского. У «Динамо» 2 хороших вратаря, Моторыгин вытаскивает команду в определенный момент"

— Я не хочу в этой ситуации говорить что-то, потому что, если выделю Подъяпольского, скажут, что недооцениваем Моторыгина. Если мы вспомним хронологию по годам, то Моторыгин всегда в определенный момент вытаскивает команду. Он в плей-офф выступал в начале, этот сезон начал тоже он. У нас два хороших вратаря. Когда играет вратарь, неважно кто, важно, как он играет, — сказал главный тренер «Динамо».