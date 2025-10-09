Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.74
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Ларионов про 5 поражений СКА подряд: «Сейчас не до историй о “Детройте”. Команда только формируется, мы хотим побеждать и будем. Не хватает уверенности, поэтому забиваем очень мало»

В среду петербургский клуб уступил «Автомобилисту» (1:2 ОТ) на выезде. Это пятое поражение СКА подряд.

Источник: Спортс"

— Вы на пресс-конференциях нередко рассказываете про истории времен «Детройта». Есть ли история, которую может быть актуальна нынешнему положению СКА?

— Здесь и сейчас не про историю «Детройта». Мы сейчас говорим о команде, которая только формируется. Она тяжело формируется, скажу честно. Но когда ты видишь отдачу, когда ты видишь рабочую этику, то можешь только оставаться терпеливым.

Мы хотим побеждать и мы будем побеждать. Но очень важно, чтобы первым делом пришла та уверенность, которой нам не хватает. Это главная причина, почему мы забиваем очень мало голов, хотя создаем массу моментов, — сказал главный тренер СКА.

«Не вижу больших проблем». Как Ларионов мыслит на фоне слухов об отставке.