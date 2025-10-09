Ларионов про 5 поражений СКА подряд: «Сейчас не до историй о “Детройте”. Команда только формируется, мы хотим побеждать и будем. Не хватает уверенности, поэтому забиваем очень мало»

— Вы на пресс-конференциях нередко рассказываете про истории времен «Детройта». Есть ли история, которую может быть актуальна нынешнему положению СКА?
— Здесь и сейчас не про историю «Детройта». Мы сейчас говорим о команде, которая только формируется. Она тяжело формируется, скажу честно. Но когда ты видишь отдачу, когда ты видишь рабочую этику, то можешь только оставаться терпеливым.
Мы хотим побеждать и мы будем побеждать. Но очень важно, чтобы первым делом пришла та уверенность, которой нам не хватает. Это главная причина, почему мы забиваем очень мало голов, хотя создаем массу моментов, — сказал главный тренер СКА.
