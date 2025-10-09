Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»

Это показывает, что он за человек, какой сильный у него дух. Побить рекорд, имея в сезоне такую травму, — это заслуживает уважения. Он также отличный лидер для «Вашингтона». Столько лет быть капитаном команды. Это будет его 21-й сезон в НХЛ. Ови — настоящий профессионал. Если бы он не заботился о своей форме так, как он это делает, у него не было бы такой карьеры.