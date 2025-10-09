Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург — решение Ларинова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»

В среду петербургский клуб уступил «Автомобилисту» в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 1:2 ОТ. Голдобин пропустил этот матч, ранее он также не был включен в заявку на игру против «Локомотива» (2:4).
"Мне сложно сказать, что именно произошло, поскольку надо находиться в команде. Но это было решение Ларионова привезти Голдобина в Санкт-Петербург.
Что касается неудачной серии СКА, то, конечно, надо акцентировать на этом внимание. Пока никакой игры не видно у команды", — сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.
Я не верю в СКА Ларионова.