Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.91
П2
3.83
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург — решение Ларинова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»

В среду петербургский клуб уступил «Автомобилисту» в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 1:2 ОТ. Голдобин пропустил этот матч, ранее он также не был включен в заявку на игру против «Локомотива» (2:4).

Источник: Спортс"

В среду петербургский клуб уступил «Автомобилисту» в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 1:2 ОТ. Голдобин пропустил этот матч, ранее он также не был включен в заявку на игру против «Локомотива» (2:4).

"Мне сложно сказать, что именно произошло, поскольку надо находиться в команде. Но это было решение Ларионова привезти Голдобина в Санкт-Петербург.

Что касается неудачной серии СКА, то, конечно, надо акцентировать на этом внимание. Пока никакой игры не видно у команды", — сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.

Я не верю в СКА Ларионова.