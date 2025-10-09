Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.91
П2
3.83
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»

В среду «Динамо» обыграло «Салават» (4:1) в домашнем матче. Бело-голубые одержали 6 побед в 7 последних играх. 10 октября «Динамо» примет ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Впереди довольно сложный календарь: ЦСКА, несколько раз «Шанхайские Драконы», «Спартак». Может будете как-то менять систему подготовки?

— Поедем на море готовиться (смеется — Спортс«“). До этого мы играли с командами, которые сейчас занимают первые строчки в турнирной таблице. Они были плохими? Нужно стереть стереотипы о названиях команд. В этот год все равны. Нужно относиться к каждой игре, как к решающей.

— Вы сказали, что в этом сезоне все команды равны. Все стали играть хуже? Сегодня было много брака…

— Хоккей стал быстрее. Иногда мы [тренеры] на тренировках уходим за борт, чтобы не мешать движению команды. Иногда бывает некачественный лед, от этого еще сложнее. Сейчас не до красивой игры. Самое важное — быстрота. И победы у тех, кто умеет реагировать на эти скорости.

— Сезон команда начала с ЦСКА и получила результат 2:6. Рассматриваете ли вы следующий матч как индикатор прогресса или это обычное дерби?

— В сезоне всегда бывают особенные игры, но их сейчас много. Мы играем по шесть раз с ЦСКА, «Спартаком» и «Драконами». Нельзя выделять один матч, потому что дальше у нас тоже серьезные соперники. Нельзя сказать, что это обычный матч. Московское дерби, естественно, каждая команда будет стараться выиграть, — сказал главный тренер «Динамо».