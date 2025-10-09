Овечкин не набрал очки в первом матче сезона с «Бостоном»: «минус 1», 3 броска и 18:16 на льду (6:22 — в большинстве)

40-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин остался без результативных действий при показателе полезности «минус 1».
Россиянин нанес три броска в створ ворот, выполнил два силовых приема и провел на льду 18:16 (6:22 — в большинстве, больше всех в команде).
