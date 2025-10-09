Чинахов пропустит первый матч сезона «Коламбуса» по решению Эвасона. Форвард просил обмен в межсезонье

Ранее по ходу межсезонья стало известно, что хоккеист запрашивал обмен из «Коламбуса».
Также появилась информация, что новым агентом Егора Чинахова вместо Шуми Бабаева стал Рик Комаров.
Нападающий «Блю Джекетс» пропустит стартовую игру регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» и останется в запасе по решению главного тренера команды Дина Эвасона.
