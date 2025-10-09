Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
6.15
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.42
П2
3.59
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
0
:
Бостон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Чинахов пропустит первый матч сезона «Коламбуса» по решению Эвасона. Форвард просил обмен в межсезонье

Нападающий «Блю Джекетс» пропустит стартовую игру регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» и останется в запасе по решению главного тренера команды Дина Эвасона.

Источник: Спортс"

Ранее по ходу межсезонья стало известно, что хоккеист запрашивал обмен из «Коламбуса».

Также появилась информация, что новым агентом Егора Чинахова вместо Шуми Бабаева стал Рик Комаров.