Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
6.15
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.37
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.97
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.30
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Лос-Анджелес
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

Сопин о переходе Маклауда: «Авангард» был обязан действовать аккуратно и тихо с учетом прошлого опыта. Майкл уже в Омске и отправляется на выездную серию"

Канадский центральный нападающий подписал соглашение с клубом на три года.

Источник: Спортс"

"С учетом прошлого опыта мы обязаны были действовать аккуратно и тихо.

Но при этом отмечу, что переговоры с Майком и его представителями были недолгими. Игрок, которого все ждали, снова примерит на себе форму «ястребов».

Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее все будет зависеть от него и от тренерского штаба.

Мы очень рады, что непростая история завершилась положительно как для нас, так для игрока«, — сказал генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Сопин.