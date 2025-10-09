Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. “Авангард” — команда уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»

— Как же вам удалось подписать Майкла Маклауда, которого несколько месяцев ждал весь Омск? Ведь еще вчера вы говорили, что это вряд ли случится.
— Нет, я сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. А я считаю, что «Авангард» — как раз команда уровня НХЛ. Так что здесь все точно.
На самом деле после истории с Сашей Хмелевски, который собирался переходить в «Авангард», но обмен сорвался, и игрок ушел в «Ак Барс», мы с руководством работу по Маклауду хотели сохранить в максимальной тайне.
В клубе знали буквально три человека о том, как идут переговоры, какие у нас договоренности, что мы подписали контракт.
— Как понимаю, вчера был решающий созвон с игроком?
— В принципе Майк ждал предложений из НХЛ.
Но когда сторона хоккеиста поняла, что они не поступят или не получится взять контракт, который они хотят, то мы созвонились. И это было не вчера. Условия обговаривали еще летом, и в начале сентября. У нас все было давно готово.
Оставалось получить ответ от хоккеиста.
Два‑три дня назад мы получили окончательное согласие от Маклауда, и быстро все организовали, — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.