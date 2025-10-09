Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.55
П2
7.20
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.37
П2
3.82
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.97
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.30
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Лос-Анджелес
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. “Авангард” — команда уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»

Канадский центральный нападающий подписал соглашение с клубом на три года.

Источник: Спортс"

— Как же вам удалось подписать Майкла Маклауда, которого несколько месяцев ждал весь Омск? Ведь еще вчера вы говорили, что это вряд ли случится.

— Нет, я сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. А я считаю, что «Авангард» — как раз команда уровня НХЛ. Так что здесь все точно.

На самом деле после истории с Сашей Хмелевски, который собирался переходить в «Авангард», но обмен сорвался, и игрок ушел в «Ак Барс», мы с руководством работу по Маклауду хотели сохранить в максимальной тайне.

В клубе знали буквально три человека о том, как идут переговоры, какие у нас договоренности, что мы подписали контракт.

— Как понимаю, вчера был решающий созвон с игроком?

— В принципе Майк ждал предложений из НХЛ.

Но когда сторона хоккеиста поняла, что они не поступят или не получится взять контракт, который они хотят, то мы созвонились. И это было не вчера. Условия обговаривали еще летом, и в начале сентября. У нас все было давно готово.

Оставалось получить ответ от хоккеиста.

Два‑три дня назад мы получили окончательное согласие от Маклауда, и быстро все организовали, — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.