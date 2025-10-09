Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ — 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле — 14 шайб

Этот гол стал для Мэттьюса 13-м за карьеру в стартовых матчах сезона. Он повторил результат Александра Овечкина.
Рекорд лиги принадлежит Мишелю Гуле и Дино Сиссарелли — по 14 шайб.
Мэттьюс с доходом 20,2 млн долларов — самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ. Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Шестеркин — 6-й, Овечкин — в топ-4 по доходам вне льда (Forbes).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше