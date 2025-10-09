Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.60
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.48
П2
3.82
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.97
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.39
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Лос-Анджелес
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ — 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле — 14 шайб

Американский форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:2).

Источник: Спортс"

Этот гол стал для Мэттьюса 13-м за карьеру в стартовых матчах сезона. Он повторил результат Александра Овечкина.

Рекорд лиги принадлежит Мишелю Гуле и Дино Сиссарелли — по 14 шайб.

Мэттьюс с доходом 20,2 млн долларов — самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ. Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Шестеркин — 6-й, Овечкин — в топ-4 по доходам вне льда (Forbes).

