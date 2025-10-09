Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.41
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Бостон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.57
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
10.10
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
10.10
Питтсбург
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
10.10
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.79
П2
3.91
Хоккей. НХЛ
10.10
Каролина
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.49
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
10.10
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.32
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Нэшвилл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.44
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
10.10
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
10.10
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.78
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.75
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
10.10
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.80
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
10.10
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.43
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
П1
X
П2

Агент Овечкина о 21-м сезоне Александра в НХЛ: «Великое достижение. Саша с первого дня заявил себя как лидера. О 22-м пока говорить преждевременно»

— Это великое достижение. 21 сезон в одной команде, и Саша с первого дня заявил себя как лидера команды и несет это знамя по сей день. Это уникальное достижение действительно.

Источник: Спортс"

— Можно сказать, что это не последний сезон в НХЛ, и будет еще 22‑й, как минимум?

— Об этом преждевременно пока говорить. Сезон только начался, — заявил представитель игрока Глеб Чистяков.