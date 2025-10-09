Губерниев о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Был гениальным вратарем, но как политик — говно. Трамп несколько раз отмечал Овечкина. Российские хоккеисты — часть огромного бизнеса»

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии раскритиковал руководство НХЛ из-за политики: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди».
"Что он там опять сказал? Раскритиковал руководство НХЛ? С тем же успехом мог бы раскритиковать Луну, что она видна с Земли. Если человек — мудак, то что тут поделать. Российские хоккеисты — часть огромного бизнеса. Уже и Трамп несколько раз отмечал Овечкина, наши ребята там на ведущих ролях, а Гашек все не угомонится.
Он был гениальным вратарем, но как политик — говно. На самом деле даже жалко его. Пытается привлечь к себе внимание, будучи известным лишь тем, что поливает Россию. Никто уже и не обращает внимание на его заявления, тем более в США — где НХЛ и где Гашек«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.