Хеллибак — главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Василевский — 2-й, Шестеркин — 4-й, Бобровский — 5-й, Сорокин — 10-й

В голосовании среди 15 журналистов официального сайта лиги голкипер «Виннипега» получил 7 первых мест и 61 балл.

Источник: Спортс"

Топ-10 претендентов на «Везина Трофи» выглядит следующим образом:

1. Коннор Хеллибак, «Виннипег» — 61 балл (7 первых мест).

2. Андрей Василевский, «Тампа» — 43 (2).

3. Джейк Эттинджер, «Даллас» — 42 (2).

4. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» — 25 (3).

5. Сергей Бобровский, «Флорида» — 16 (1).

6. Якоб Маркстрем, «Нью-Джерси» — 15.

7. Дастин Вульф, «Калгари» — 5.

8. Маккензи Блэквуд, «Колорадо» — 5.

9. Сэмюэл Монтембо, «Монреаль» — 3.

10. Илья Сорокин, «Айлендерс» — 2.

Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер набрал 2 очка, у Эдина Хилла из «Вегаса» и Джордана Биннингтона из «Сент-Луиса» — по одному баллу.

Шестеркин — главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Хеллибак — 2-й, Василевский — 4-й, Блэквуд — 5-й.