Хеллибак — главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Василевский — 2-й, Шестеркин — 4-й, Бобровский — 5-й, Сорокин — 10-й

Топ-10 претендентов на «Везина Трофи» выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллибак, «Виннипег» — 61 балл (7 первых мест).
2. Андрей Василевский, «Тампа» — 43 (2).
3. Джейк Эттинджер, «Даллас» — 42 (2).
4. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» — 25 (3).
5. Сергей Бобровский, «Флорида» — 16 (1).
6. Якоб Маркстрем, «Нью-Джерси» — 15.
7. Дастин Вульф, «Калгари» — 5.
8. Маккензи Блэквуд, «Колорадо» — 5.
9. Сэмюэл Монтембо, «Монреаль» — 3.
10. Илья Сорокин, «Айлендерс» — 2.
Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер набрал 2 очка, у Эдина Хилла из «Вегаса» и Джордана Биннингтона из «Сент-Луиса» — по одному баллу.
Шестеркин — главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Хеллибак — 2-й, Василевский — 4-й, Блэквуд — 5-й.