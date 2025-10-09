Гришин про 4 поражения подряд: «Топ-команды играли сами и давали играть “Нефтехимику”. “Амур” грамотно действовал, много сил отправил в оборону, у нас не получилось забить “мусорный” гол»

— Если сравнивать две игры с «Амуром», показалось, что сегодня у нас было получше движение, играли в атаке, сделали достаточное количество бросков, имели голевые моменты, но не реализовали их и не перевели преимущество в голы. В тоже время допустили пару фатальных ошибок. В третьем периоде пытались сделать все что можно, но противник здорово играл в обороне, и нам этого не удалось.