Гришин про 4 поражения подряд: «Топ-команды играли сами и давали играть “Нефтехимику”. “Амур” грамотно действовал, много сил отправил в оборону, у нас не получилось забить “мусорный” гол»

— Если сравнивать две игры с «Амуром», показалось, что сегодня у нас было получше движение, играли в атаке, сделали достаточное количество бросков, имели голевые моменты, но не реализовали их и не перевели преимущество в голы. В тоже время допустили пару фатальных ошибок. В третьем периоде пытались сделать все что можно, но противник здорово играл в обороне, и нам этого не удалось.
— Почему не получается повторять камбэки, у ребят вера пропала?
— Наверное, уверенность от поражений пропадает, очень нужна победа. Но там были другого плана противники — топовые команды, уверенные в себе, которые сами играли и давали играть. А «Амур» грамотно действовал. Получив преимущество, много сил отправил в оборону, у нас не получилось забить «мусорный» гол. Шайба не всегда долетала до пятака, потому что соперник играл самоотверженно, — сказал главный тренер «Нефтехимика».