Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.45
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Бостон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.51
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
10.10
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.53
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
10.10
Питтсбург
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.69
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.82
П2
3.97
Хоккей. НХЛ
10.10
Каролина
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.54
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
10.10
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.32
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Нэшвилл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.43
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
10.10
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
10.10
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.79
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.74
П2
3.77
Хоккей. НХЛ
10.10
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.86
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
10.10
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.44
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Гришин про 4 поражения подряд: «Топ-команды играли сами и давали играть “Нефтехимику”. “Амур” грамотно действовал, много сил отправил в оборону, у нас не получилось забить “мусорный” гол»

Нижнекамский клуб проиграл 4 матча подряд. До этого у «Нефтехимика» было 7 побед в 8 встречах.

Источник: Спортс"

— Если сравнивать две игры с «Амуром», показалось, что сегодня у нас было получше движение, играли в атаке, сделали достаточное количество бросков, имели голевые моменты, но не реализовали их и не перевели преимущество в голы. В тоже время допустили пару фатальных ошибок. В третьем периоде пытались сделать все что можно, но противник здорово играл в обороне, и нам этого не удалось.

— Почему не получается повторять камбэки, у ребят вера пропала?

— Наверное, уверенность от поражений пропадает, очень нужна победа. Но там были другого плана противники — топовые команды, уверенные в себе, которые сами играли и давали играть. А «Амур» грамотно действовал. Получив преимущество, много сил отправил в оборону, у нас не получилось забить «мусорный» гол. Шайба не всегда долетала до пятака, потому что соперник играл самоотверженно, — сказал главный тренер «Нефтехимика».