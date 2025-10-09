Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.45
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Бостон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.51
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
10.10
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.53
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
10.10
Питтсбург
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.69
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.82
П2
3.97
Хоккей. НХЛ
10.10
Каролина
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.54
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
10.10
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.32
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Нэшвилл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.43
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
10.10
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
10.10
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.79
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.74
П2
3.77
Хоккей. НХЛ
10.10
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.86
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
10.10
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.44
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Романов об уходе Ламорелло из «Айлендерс»: «По дресс-коду полная свобода. Бороды, длинные прически — наш новый стиль. В анархию не ушли: тяжелые тренировки, никакого шаляй-валяй»

— Сколько был во главе «Айлендерс» Лу Ламорелло, столько поднималась тема жестких порядков в вопросах дисциплины и внешнего вида игроков. И вот команда вступает в новый этап…

Источник: Спортс"

— Конечно, эта тема приковывает внимание. Журналисты посмеиваются. Действительно, в этом плане стало свободы куда больше. В плане дресс-кода на игры, про внешний вид никто не спрашивает. Полная свобода.

— Я вижу у тебя сейчас приличная такая небритость. А как другие ребята? Вы в первый день официального кэмпа заходите в раздевалку — и какой процент поменял свой внешний вид с учетом ослабления правил?

— Все. Вообще все.

— Ого. И какая была общая реакция друг на друга?

— Понимаю, тебе кажется, что должна быть какая-то немая сцена или смех вокруг этой истории, но, поскольку абсолютно все воспользовались послаблениями, особо внимания не заострялось. Бороды, длинные прически — наш новый стиль.

— А главный тренер Патрик Руа неужели ничего не сказал о новом стиле?

— Так он сам теперь с бородой. Думаю, все приняли новую реальность.

— Как думаешь, имеет ли право на жизнь такая теория: раз «законы Ламорелло» отменили и дух свободы ворвался в раздевалку, то теперь игра отойдет от предельно рациональной модели прошлых лет и придет к более раскованной?

— Интересно, конечно, ты говоришь про дух свободы, но подход же все равно остался прежним: работа по расписанию, тяжелые тренировки, ответственность на льду и вне площадки. Никакого шаляй-валяй, обстановка самая серьезная.

Короче говоря, в анархию мы не ушли (смеется). Однако в целом теорию, о которой ты сказал, простроить можно. Другое дело, что по лагерю пока непонятно, насколько серьезные изменения могут быть, — сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.