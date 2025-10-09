Галлан о 3:2 с минским «Динамо»: «У “Шанхая” большинство здорово сыграло. Мы знали, что шайба в перерыве будет засчитана, шокированы не были»

После видеопросмотра в перерыве судья Виктор Гашилов засчитал взятие ворот и добавил 20 секунд ко 2-му периоду.
— Большинство очень здорово сработало. Спецбригада сыграла ключевую роль в матче. Наш вратарь сегодня лучший игрок.
— Насколько довольны игрой «5 на 5»? Ваша команда в равных составах уступила 0:1.
— Нужно добавлять. Сегодня мы проиграли в игре в формате «5 на 5». Это не тот сценарий, в котором мы должны выигрывать. Но мы рады победе в любом случае.
— Насколько уникальный случай, когда гол был засчитан в перерыве?
— Я играл и тренировал продолжительное количество времени, но для меня это первый раз.
— Эта засчитанная шайба должна была приободрить команду, но получилось наоборот. Почему?
— Мне в целом не понравилось, как начали второй период. Рано удалились, но потом реабилитировались. Мы знали, что шайба будет засчитана и не были шокированы. Не скажу, что это как‑то изменило наше настроение.
— Рендулич забросил 50 шайбу в КХЛ. Как вам удалось перезагрузить его?
— Не считаю, что [он] перезапускал карьеру. Он очень опытный игрок, с хорошим броском, как только он им пользуется, случаются такие шайбы. Ему нужно просто больше бросать, тогда все получается. Он играет с двумя очень хорошими партнерами. Я ожидаю от него еще 50 голов в этом сезоне, — сказал главный тренер «Шанхая».
Гол, который засчитали… в перерыве. Вы когда-нибудь такое видели?