Галлан о 3:2 с минским «Динамо»: «У “Шанхая” большинство здорово сыграло. Мы знали, что шайба в перерыве будет засчитана, шокированы не были»

— Не считаю, что [он] перезапускал карьеру. Он очень опытный игрок, с хорошим броском, как только он им пользуется, случаются такие шайбы. Ему нужно просто больше бросать, тогда все получается. Он играет с двумя очень хорошими партнерами. Я ожидаю от него еще 50 голов в этом сезоне, — сказал главный тренер «Шанхая».