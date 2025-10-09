Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.45
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Бостон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.51
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
10.10
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.53
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
10.10
Питтсбург
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.69
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.82
П2
3.97
Хоккей. НХЛ
10.10
Каролина
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.54
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
10.10
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.32
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Нэшвилл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.43
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
10.10
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
10.10
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.79
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.74
П2
3.77
Хоккей. НХЛ
10.10
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.86
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
10.10
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.44
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Галлан о 3:2 с минским «Динамо»: «У “Шанхая” большинство здорово сыграло. Мы знали, что шайба в перерыве будет засчитана, шокированы не были»

На 20-й минуте игры форвард Ник Меркли забросил шайбу в ворота Зака Фукале после передачи Гэйджа Квинни. Гол был отменен за 20 секунд до конца периода.

Источник: Спортс"

После видеопросмотра в перерыве судья Виктор Гашилов засчитал взятие ворот и добавил 20 секунд ко 2-му периоду.

— Большинство очень здорово сработало. Спецбригада сыграла ключевую роль в матче. Наш вратарь сегодня лучший игрок.

— Насколько довольны игрой «5 на 5»? Ваша команда в равных составах уступила 0:1.

— Нужно добавлять. Сегодня мы проиграли в игре в формате «5 на 5». Это не тот сценарий, в котором мы должны выигрывать. Но мы рады победе в любом случае.

— Насколько уникальный случай, когда гол был засчитан в перерыве?

— Я играл и тренировал продолжительное количество времени, но для меня это первый раз.

— Эта засчитанная шайба должна была приободрить команду, но получилось наоборот. Почему?

— Мне в целом не понравилось, как начали второй период. Рано удалились, но потом реабилитировались. Мы знали, что шайба будет засчитана и не были шокированы. Не скажу, что это как‑то изменило наше настроение.

— Рендулич забросил 50 шайбу в КХЛ. Как вам удалось перезагрузить его?

— Не считаю, что [он] перезапускал карьеру. Он очень опытный игрок, с хорошим броском, как только он им пользуется, случаются такие шайбы. Ему нужно просто больше бросать, тогда все получается. Он играет с двумя очень хорошими партнерами. Я ожидаю от него еще 50 голов в этом сезоне, — сказал главный тренер «Шанхая».

Гол, который засчитали… в перерыве. Вы когда-нибудь такое видели?