Бабаев о 0+13 у Ткачева в 13 играх: «Он ход набирает с октября. Разин сказал, что ему не нужны голы Володи, он помогает партнерам стать лучше»

"Владимир обычно ход набирает начиная с октября, так что думаю: очко за игру — рекорд в его исполнении. Сейчас все более чем хорошо, а в ближайшее время станет еще лучше.
Не зря главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сказал, что ему не нужны голы Владимира, достаточно того, что он делает для команды и помогает партнерам стать лучше. Одно из основных качеств Володи — делать лучше тех, кто находится рядом", — сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Разин о том, что Ткачев не забивает: «Меня это вообще не беспокоит. Он создает много моментов для партнеров и они возглавляют список бомбардиров».