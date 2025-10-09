Генменеджер «Миннесоты» о 136 млн долларов у Капризова: «Он стоит этих денег. Айкел получил 13,5 млн, прекрасно. Риск потерять Кирилла хуже, чем платить 17 млн»

"Послушайте, у каждого игрока есть своя цена. И Кирилл стоит этих денег для нас. Он настолько важен для нашей команды. Мы просто не могли позволить себе рискнуть и потерять его.
Замечательно, что другие клубы нашли решения сэкономить, но для нас главное — что мы сохранили Капризова в клубе. Да, Джек [Айкел] получает 13,5 миллиона [в «Вегасе»], и это прекрасно.
Но Кирилл — настолько важен для «Миннесоты», что риск потерять его был бы хуже, чем платить ему 17 миллионов«, — сказал генеральный менеджер “Миннесоты” Билл Герин.