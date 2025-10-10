Артюхин о Маклауде: «Наголову сильнее Хмелевски, игрок уровня НХЛ. “Авангард” сделал шаг к Кубку, подписав Майкла»

"Я удивился, что подписали Маклауда на три года. Видимо, карьеру в НХЛ на ближайшие годы он решил закрыть. Хотя, по мне — странно. Это игрок уровня НХЛ. В третьем-четвертом звене средней команды он мог спокойно играть.
Для Омска его подписание — огромный плюс, положительный момент. Я считаю, если сравнивать с Хмелевски, то Маклауд наголову сильнее его. Омск только выиграл, что не получилось подписать Хмелевски и взяли Маклауда.
Он усилит нападение. Он двусторонний игрок. Поможет в большинстве и меньшинстве. Габаритный и хорошо зарекомендовал себя здесь. Хорошо ведет борьбу, выигрывает. Он быстрее, подвижнее Хмелевски. А это уже большой плюс.
Он больше будет нейтральных шайб выигрывать. Это важные детали. Считаю, что «Авангард» с таким подписанием сделал еще шаг к Кубку Гагарина. На рынке мало хоккеистов такого плана", — сказал бывший игрок клубов КХЛ Евгений Артюхин.