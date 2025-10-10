Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.80
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.50
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.86
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.46
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Артюхин о Маклауде: «Наголову сильнее Хмелевски, игрок уровня НХЛ. “Авангард” сделал шаг к Кубку, подписав Майкла»

Ранее 27-летний канадский нападающий подписал соглашение с омским клубом на 3 года. Ранее игрока признали невиновным по делу о сексуальном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

Источник: Спортс"

"Я удивился, что подписали Маклауда на три года. Видимо, карьеру в НХЛ на ближайшие годы он решил закрыть. Хотя, по мне — странно. Это игрок уровня НХЛ. В третьем-четвертом звене средней команды он мог спокойно играть.

Для Омска его подписание — огромный плюс, положительный момент. Я считаю, если сравнивать с Хмелевски, то Маклауд наголову сильнее его. Омск только выиграл, что не получилось подписать Хмелевски и взяли Маклауда.

Он усилит нападение. Он двусторонний игрок. Поможет в большинстве и меньшинстве. Габаритный и хорошо зарекомендовал себя здесь. Хорошо ведет борьбу, выигрывает. Он быстрее, подвижнее Хмелевски. А это уже большой плюс.

Он больше будет нейтральных шайб выигрывать. Это важные детали. Считаю, что «Авангард» с таким подписанием сделал еще шаг к Кубку Гагарина. На рынке мало хоккеистов такого плана", — сказал бывший игрок клубов КХЛ Евгений Артюхин.