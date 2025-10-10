Кузнецов о хейте: «Меня сложно обидеть, мне по барабану. Когда вокруг правильная атмосфера, люди рядом на одной волне, я могу творить, получать удовольствие»

— Меня сложно обидеть. Если честно, мне по барабану. Обращаю внимание только на мнение тех, кого знаю и уважаю. Если человек по делу говорит — я обязательно это обдумываю, стараюсь прислушаться, что-то поменять. С возрастом учишься фильтровать информацию.
— Обижаетесь, когда вас называют игроком настроения?
— Да нет, так и есть. Я эмоционален, как и любой нормальный человек. Когда вокруг правильная атмосфера, когда люди рядом на одной волне, я могу творить — получать удовольствие от игры, ошибаться и тут же исправляться. А если атмосфера не очень, если в коллективе склоки, скандалы, интриги, расследования — желание созидать и творить пропадает, — сказал нападающий «Металлурга».
