Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.64
П2
4.36
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

Малкин — 1-я звезда матча с «Айлендерс»: 1+2 (пас на победный гол). У форварда «Питтсбурга» 1+4 в 2 играх

На 4-й минуте форвард «Питтсбурга» реализовал большинство, в середине второго периода ассистировал Сидни Кросби, а на 55-й минуте помог забить Джастину Брэзо победный гол.

Источник: Sports.Ru

Всего в 2 играх текущего сезона на счету Малкина 5 (1+4) очков.

Сегодня за 18:01 (4:01 — в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, полезность — 0, выигранные вбрасывания — 36% (4 из 11).