Зуб набрал 1+2 в матче с «Тампой» при полезности «+4». У защитника «Оттавы» 5 бросков и 3 хита за 20:44

30-летний россиянин (20:44, 1:47 — в меньшинстве) завершил игру с полезностью «+4» — лучший показатель в «Сенаторс».
В его активе 5 бросков в створ и 3 силовых приема. Также защитник получил малый штраф в третьем периоде.
Защитник «Оттавы» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (5:4).
