1-й номер драфта НХЛ-2025 Шефер — самый молодой защитник в истории лиги с очком в дебютном матче. Он сделал ассист в игре с «Питтсбургом» и обошел Нидермайера

Канадец, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травм, набрал первое очко в лиге. Он отметился результативной передачей на Джонатана Друэна в первом периоде.
Шефер (18 лет 34 дня) сразу же установил рекорд лиги, став самым молодым защитником в истории, совершившим результативное действие в дебютном матче. Он обошел Скотта Нидермайера (18 лет 46 дней, «Нью-Джерси», 1991 год).
Мэттью (17:15, 0:30 — в большинстве) завершил игру с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ, 1 силовой прием, 1 перехват и 1 потеря.