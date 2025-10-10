37-летний Тэйвс провел 1-й матч в НХЛ с апреля 2023 года. Экс-капитан «Чикаго» дебютировал за «Виннипег» — 1 бросок за 18:19 против «Далласа» при 46,7% на точке

Сегодня Тэйвс (18:19, 4:24 — в большинстве, 0:23 — в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. В его активе 1 бросок в створ и 1 перехват. Также он получил малый штраф и выиграл 46,7% вбрасываний (7 из 15).