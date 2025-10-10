Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.03
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.28
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.01
П2
5.06
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2

Макдэвид назван фаворитом на «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон — 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Капризов — 7-й, Овечкин — 11-й

Капитан «Эдмонтона» занял первое место в предсезонном опросе 15 экспертов официального сайта НХЛ.

Источник: Спортс"

Каждый выборщик называл пятерку претендентов на приз самому ценному игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды по итогам регулярного чемпионата, баллы считались по схеме 5−4−3−2−1.

Макдэвид получил 62 балла при 9 первых местах. Второе место занял Нэтан Маккиннон («Колорадо», 54 балла, 3 первых места), третье место разделили Остон Мэттьюс из «Торонто» (23, 1 первое место) и Никита Кучеров из «Тампы» (23, 1 первое место).

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» — 62 балла (9 первых мест).

Нэтан Маккиннон, «Колорадо» — 54 (3).

Остон Мэттьюс, «Торонто» — 23 (1).

Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» — 23 (1).

Джек Айкел, «Вегас» — 15 (1).

Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»- 11.

Митч Марнер, «Вегас» — 10.

Кирилл Капризов, «Миннесота» — 8.

Давид Пастрняк, «Бостон» — 4.

Микко Рантанен, «Даллас» — 4.

Себастьян Ахо, «Каролина» — 3.

Александр Овечкин, «Вашингтон» — 2.

Коннор Хеллибак, «Виннипег» — 2.

Сидни Кросби, «Питтсбург» — 1.

Ник Сузуки, «Монреаль» — 1.

Клейтон Келлер, «Юта» — 1.

Кэйл Маккар, «Колорадо» — 1.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше