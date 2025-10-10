Макдэвид назван фаворитом на «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон — 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Капризов — 7-й, Овечкин — 11-й

Каждый выборщик называл пятерку претендентов на приз самому ценному игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды по итогам регулярного чемпионата, баллы считались по схеме 5−4−3−2−1.
Макдэвид получил 62 балла при 9 первых местах. Второе место занял Нэтан Маккиннон («Колорадо», 54 балла, 3 первых места), третье место разделили Остон Мэттьюс из «Торонто» (23, 1 первое место) и Никита Кучеров из «Тампы» (23, 1 первое место).
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» — 62 балла (9 первых мест).
Нэтан Маккиннон, «Колорадо» — 54 (3).
Остон Мэттьюс, «Торонто» — 23 (1).
Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» — 23 (1).
Джек Айкел, «Вегас» — 15 (1).
Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»- 11.
Митч Марнер, «Вегас» — 10.
Кирилл Капризов, «Миннесота» — 8.
Давид Пастрняк, «Бостон» — 4.
Микко Рантанен, «Даллас» — 4.
Себастьян Ахо, «Каролина» — 3.
Александр Овечкин, «Вашингтон» — 2.
Коннор Хеллибак, «Виннипег» — 2.
Сидни Кросби, «Питтсбург» — 1.
Ник Сузуки, «Монреаль» — 1.
Клейтон Келлер, «Юта» — 1.
Кэйл Маккар, «Колорадо» — 1.