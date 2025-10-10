Лемье поздравил Кросби, Малкина и Летанга с 20-м совместным сезоном в НХЛ. «Питтсбург» провел церемонию перед игрой с «Айлендерс»

Они продолжают обновлять рекорд для трио в топ-4 профессиональных спортивных лиг Северной Америки (НФЛ, НБА, MLB, НХЛ) по продолжительности такой серии.
На кубе под сводами арены показали видео с лучшими моментами игроков за 20 лет. За этот период Малкин, Кросби и Летанг трижды выиграли Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах.
После матча раздевалку «Питтсбурга» посетил Марио Лемье и поздравил игроков. Клуб опубликовал видео, где Лемье позирует с Кросби, Малкиным, Летангом и сыном Евгения, Никитой Малкиным.
Изображение: кадр из видео в соцсети «Питтсбурга».