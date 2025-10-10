Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.03
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.28
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.01
П2
5.06
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2

Свищев о словах Гашека: «Овечкин сказал, что в НХЛ никто не обращает внимание на призывы Доминика. Это просто гавканье, деменция накрыла его»

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии выступил с критикой в адрес руководства НХЛ из-за политики: "Лига снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии выступил с критикой в адрес руководства НХЛ из-за политики: «Лига снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди».

«Деменция накрыла Гашека чуть раньше, чем это обычно бывает у других возрастных людей. Его по-своему накрывает. Если он такой борец за “справедливость”, так пусть займется развитием спорта у себя в Чехии или в Европе, Америке, где хочет. Пусть он сделает что-то полезное для общества. Гашек в своем глазу бревно не замечает, а ищет соринку в чужом.

Гашек не тем занимается. Он неудавшийся политик, остался без работы и внимания. Единственная возможность заявить о себе — говорить гадости о России. Все уже устали от него. Мы реагируем на это только потому, что речь идет о российских хоккеистах, о нашей стране. А в США, Канаде никто не придает словам Гашека значения.

Я общался с коллегами, которые занимаются хоккеем в Америке. В частности, с Овечкиным говорил. Александр сказал, что в НХЛ вообще никто не обращает внимание на призывы Гашека. Там его не слушают, это просто гавканье. Гашек ведет себя как дитя. А чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.