Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
11.10
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Авангард
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Никитин о 3:4 от «Динамо»: «Резко начали, нам это не на пользу идет. Ошибок прилично наделали, мы их повторяем, к сожалению. Наверное, так легче учиться»

По ходу матча армейцы вели 3:0, но «Динамо» удалось сравнять счет и победить.

Источник: Спортс"

"Резко начали. Нам это, скажем так, не на пользу идет. Ошибок прилично наделали. У нас через день следующая игра. Вопрос в анализе, в повторении ошибок. К сожалению, мы ошибки повторяем. Наверное, так легче учиться.

С физическими кондициями проблем нет: когда 3:3 счет стал, физические кондиции вернулись. Вопрос стрессоустойчивости, понимания, как играть в таких ситуациях. Это опыт, через это тоже надо проходить. Умный человек учится на своих ошибках, и мы — не исключение", — сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Следующий матч клуб проведет 12 октября дома против «Ак Барса».

«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам. Команда Кудашова выиграла 7 из 8 последних матчей.