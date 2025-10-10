Никитин о 3:4 от «Динамо»: «Резко начали, нам это не на пользу идет. Ошибок прилично наделали, мы их повторяем, к сожалению. Наверное, так легче учиться»

С физическими кондициями проблем нет: когда 3:3 счет стал, физические кондиции вернулись. Вопрос стрессоустойчивости, понимания, как играть в таких ситуациях. Это опыт, через это тоже надо проходить. Умный человек учится на своих ошибках, и мы — не исключение", — сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.