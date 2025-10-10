Ричмонд
Кудашов о победе «Динамо»: «Отыграться с 0:3 против ЦСКА — дорогого стоит. Интрига, камбэк — все, что должно быть в столичном дерби. Знали, что завтра выходной, поэтому силы не экономил

По ходу игры команда отыгралась с 0:3.

Источник: Спортс"

— Игра интересная, зрителям понравилась. Интрига, камбэк — все, что должно быть в столичном дерби. Знали, что завтра выходной, поэтому силы сегодня не экономили.

— «Динамо» снова тяжело стартует, как с «Нефтехимиком». Такое ощущение, команде нужно 0:3, чтобы начать играть.

— С «Нефтехимиком» совсем разные ситуации. Сегодня вышли робко, пропускали голы, не свойственные столичному дерби. ЦСКА начал мощно, и мы должны были этого ожидать. Но мы не справились с отдельными моментами, отсюда такой результат. Мы проиграли именно из‑за того, к чему мы готовились. И нужно было исправлять именно это.

Но отыграться с 0:3 против ЦСКА — дорогого стоит. И всех, кто причастен к этой игре, я хотел бы поблагодарить.

— Такое ощущение, что команда еще не играет на максимум.

— Команда работает, упорно. Тренируемся, выходим из этого состояния. Еще нет такого чувства, что у нас работает, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам. Команда Кудашова выиграла 7 из 8 последних матчей.