Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Авангард
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Кузнецов о дебюте за «Металлург»: «Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось. Дальше будет только лучше, система игры понятна, ребята помогли»

В пятницу команда обыграла «Торпедо» со счетом 4:1. Кузнецов провел первый матч в составе «Металлурга» и сделал передачу.

Источник: Спортс"

"Эмоций много, давно так по-хорошему не волновался перед игрой. Долго не выходил на лед, хотелось с ходу помочь команде и не испортить картину. Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось.

Думаю, дальше будет только лучше. Система игры понятна, ребята помогли. Было приятно видеть, как болельщики радуются. Персональное скандирование слышал — это дорогого стоит.

Я понимал: какую бы позицию мне ни дали, надо выходить, работать, играть на команду и заслуживать доверие. С меня спрашивают так же, как и с других«, — сказал нападающий “Металлурга” Евгений Кузнецов.

Чудо-пас Кузнецова: в первом же матче за «Металлург» сыгрался с молодыми.

Разин о дебюте Кузнецова за «Металлург»: «Он создал много моментов. Мог заработать побольше очков, имел пару возможностей забить. Но функциональное состояние пока неважное».