Кузнецов о дебюте за «Металлург»: «Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось. Дальше будет только лучше, система игры понятна, ребята помогли»

"Эмоций много, давно так по-хорошему не волновался перед игрой. Долго не выходил на лед, хотелось с ходу помочь команде и не испортить картину. Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось.
Думаю, дальше будет только лучше. Система игры понятна, ребята помогли. Было приятно видеть, как болельщики радуются. Персональное скандирование слышал — это дорогого стоит.
Я понимал: какую бы позицию мне ни дали, надо выходить, работать, играть на команду и заслуживать доверие. С меня спрашивают так же, как и с других«, — сказал нападающий “Металлурга” Евгений Кузнецов.
Чудо-пас Кузнецова: в первом же матче за «Металлург» сыгрался с молодыми.
Разин о дебюте Кузнецова за «Металлург»: «Он создал много моментов. Мог заработать побольше очков, имел пару возможностей забить. Но функциональное состояние пока неважное».