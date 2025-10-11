Ричмонд
Никитин о ЦСКА: «Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала»

После 13 матчей армейцы занимают в Западной конференции КХЛ 8-е место.

Источник: Спортс"

— Нуждается ли ЦСКА в усилении, чтобы бороться за Кубок Гагарина? Или вас все устраивает?

— Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Мы про Кубок вообще ничего не говорим. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала.

У нас нет цели усиливаться непонятно кем. Да, можно не выпускать молодых парней в каких‑то ситуациях, но тогда я точно не узнаю, что это за игроки. У нас нет задачи на данный момент усилиться, есть задача понять, кто у нас есть, — сказал тренер ЦСКА.