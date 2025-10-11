Никитин о ЦСКА: «Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала»

У нас нет цели усиливаться непонятно кем. Да, можно не выпускать молодых парней в каких‑то ситуациях, но тогда я точно не узнаю, что это за игроки. У нас нет задачи на данный момент усилиться, есть задача понять, кто у нас есть, — сказал тренер ЦСКА.