Экс-форвард «Питтсбурга» Анжелло завершил карьеру: «Возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом университета в 30 лет. Да, для пивных лиг я свободный агент»

За карьеру Анжелло провел 31 матч в НХЛ (все — за «Пингвинс») и набрал 5 (3+2) очков. В АХЛ — 339 игр в регулярках и 143 (72+71) балла.
"Наконец-то пришло время повесить коньки на гвоздь. Хоккей — прекрасная игра, которой я отдал все, и, о боже, как же он щедро ответил мне.
Он подарил мне друзей, воспоминания и опыт на всю жизнь. Он позволил мне следовать за детскими мечтами и воплощать их.
Теперь я возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом Корнельского университета в свои 30 лет. И да, для пивных лиг я свободный агент", — написал хоккеист в социальной сети.