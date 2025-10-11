Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
20:30
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Экс-форвард «Питтсбурга» Анжелло завершил карьеру: «Возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом университета в 30 лет. Да, для пивных лиг я свободный агент»

Американец объявил, что намерен завершить образование в Корнельском университете, за команду которого провел 3 сезона в NCAA.

Источник: Спортс"

За карьеру Анжелло провел 31 матч в НХЛ (все — за «Пингвинс») и набрал 5 (3+2) очков. В АХЛ — 339 игр в регулярках и 143 (72+71) балла.

"Наконец-то пришло время повесить коньки на гвоздь. Хоккей — прекрасная игра, которой я отдал все, и, о боже, как же он щедро ответил мне.

Он подарил мне друзей, воспоминания и опыт на всю жизнь. Он позволил мне следовать за детскими мечтами и воплощать их.

Теперь я возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом Корнельского университета в свои 30 лет. И да, для пивных лиг я свободный агент", — написал хоккеист в социальной сети.