Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
20:30
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сибирь
2
П1
X
П2

«Гол с паса Кузнецова запомнится на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует». 18-летний Федоров об игре в звене с Евгением

18-летний форвард «Металлурга» отличился с передачи Кузнецова в матче FONBET КХЛ с «Торпедо» (4:1).

Источник: Спортс"

— На второй период вышло новое сочетание: Федоров — Кузнецов — Козлов. Как оно образовалось? И тренировались ли вы вместе до этого?

— Да нет, вместе мы не тренировались. Просто до нашего выхода у «Металлурга» было большинство. И после большинства мы вышли этой тройкой. И в первом периоде мы тоже выходили один раз. Когда мы вышли во второй раз, нам удалось забить сразу. Мастеровитые ребята, что тут говорить. Андрей Козлов, Евгений Кузнецов — очень приятно с ними играть.

— Твой гол состоялся после паса Кузнецова. До этого он говорил тебе, что сыграет именно так?

— Нет, просто действовали по ситуации. Я увидел, что Евгений вошел широко в зону на хорошей скорости, я вкатился на пятак, он исполнил отличную передачу, я бросил в касание — забил.

— Для тебя, наверное, это теперь твой самый памятный гол в КХЛ?

— Ну да, конечно. Гол с паса Евгения Кузнецова запомнится мне на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует на гол — это очень круто! — сказал Федоров.

Чудо-пас Кузнецова: в первом же матче за «Металлург» сыгрался с молодыми.